Sonntag, 04. Juni 2017

Überraschung? Sensation? Lorch bleibt in Bezirksliga

Solche Geschichten schreibt nur der Fußball: In der Bezirksliga Kocher/​Rems müssen „nur“ zwei Mannschaften absteigen.Die stehen mit TS Heidenheim und dem FC Normannia II seit Wochen fest. Der Drittletzte muss in die Relegation. Und dieser drittletzte Platz schien eigentlich an die Sportfreunde Lorch schon vergeben. Doch denkste: Lorch zog noch den Kopf aus der Schlinge, der FV Burgberg muss in die Relegation.

Lorch hatte nur noch eine Chance auf den direkten Klassenerhalt mit einem Sieg in Unterkochen. Ein schwieriges Vorhaben, das mit dem 2:1-Erfolg aber gelang. Jetzt durfte aber Burgberg in Ebnat nicht gewinnen. Bis kurz vor der 90. Minute sah es aber nach einem 2:0-Sieg für Burgberg aus. Dann fiel der Anschlusstreffer, und — welche Überraschung — in der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Ebnat das 2:2. Lorch war gerettet.

