Schwäbisch Gmünd | Montag, 05. Juni 2017 Montag, 05. Juni 2017

„Am Limes grenzenlos“: Kleinkastell Kleindeinbach im Blickpunkt

Fotos: nb

Die Stelle, an der einst das Kleinkastell Kleindeinbach stand, befand sich stets nur wenige Meter vom bereits bekannten Limes-​Rundwanderweg entfernt. Und konnte dennoch im Dornröschenschlaf verharren. Nun wurde es ein kleines bisschen wachgeküsst und ist künftig Teil der Führungen der Limes-​Cicerones.

Am Sonntag fand die erste Führung statt, die an besagte Stelle führte. Und gleichzeitig auch die feierliche Enthüllung einer Infotafel, die künftig an das Kleinkastell erinnert. Zu sehen von den Resten ist nämlich nichts. Warum die Führung am Sonntag für manche Teilnehmer einen ganz besonderen Stellenwert hatte und warum es sich lohnt, sich auch ohne sichtbare Reste des Kleinkastell Kleindeinbach auf die Spuren der Römer zu begeben, das steht in der Rems-​Zeitung vom Dienstag.