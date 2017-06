Sport | Montag, 05. Juni 2017 Montag, 05. Juni 2017

Bowling: Seitz scheitert im Herzschlagfinale

Galerie (1 Bild)

Foto: has

Mit sehr guten Finalergebnissen und mit einer Spannung bis zum Schluss endete die Gmünder Bowlingmeisterschaft im Leuchtturm. Zumindest bei den Herren gab es eine kleine Überraschung.

426

142

1019

243

956

921

799

789

183

180

6

Bei der Siegerehrung sagte Organisator Albert Oberloher, dass sich am Ende Qualität durchgesetzt habe, die im Finale erst recht zum Vorschein kam. So waren alle Finalspiele auf einem sehr hohen Niveau. So zum Beispiel auch bei den Damen, wo sich Regine Jooß im direkten Vergleich mit Luiza Schill durchsetzte. Jooß schaffte in den drei FinalrundenPins und damit einen Durchschnitt von. Sie dürfte auch im nächsten Jahr wieder das Maß aller Dinge sein. Auf den weiteren Plätzen folgten Ingrid Geldmacher, Rose Rieck, Sabrina Jooß-​Schlauch, Dasom Seeong, Christine Stütz und Karin Seitz.Bei den Mannschaften siegten die Gögginger Bomber mitPins nach zwei Bowlingspielen, wobei Jochen Seitz das beste Spiel des Tages erreichte mitPins, vor dem Team Fortuna mitPins. Dritter wurden die Aalener Bowlingfreunde () vor den Leuchtturm Allstars () und dem TSGV Rechberg ().Bei den Herren kam es zu einem Drama-​Finale, erst im allerletzten Wurf gewann Christian Swoboda (Pins) gegen Jochen Seitz (Pins) im Stechen. Mehr dazu in der RZ vom. Juni.