Ostalb | Montag, 05. Juni 2017 Montag, 05. Juni 2017

Muttersegen in der Barnberg-​Kapelle zwischen Böbingen und Mögglingen

„Mit dem Segen für die Mutter beschenkt die Kirche auch zum ersten Mal das junge Menschenkind. Sein Leben soll von Anfang an unter dem Schutz Gottes, im Zeichen seiner Liebe stehen“, so gab es Pfarrer Martin Danner den werdenden Eltern beim Muttersegen mit auf den Weg.

Bereits zum. Mal hatten Ingrid Hammel und Irmgard Hudelmaier daher die Veranstaltung in der kleinen Barnberg-​Kapelle bei Mögglingen organisiert, bei der der Muttersegen gespendet wurde. „Das neue Leben, das in die Familien kommt, ist so wichtig, dass es auch Gottes Segen braucht“, erklärten die Veranstalterinnen. Mehr dazu steht in der Rems-​Zeitung vom. Juni.