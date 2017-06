Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 06. Juni 2017 Dienstag, 06. Juni 2017

Kameras an Ampelanlagen — wozu sind diese Geräte da?

Foto: edk

Seit es die Technik gibt, seit rund zehn Jahren ist das der Fall, sind sie auch in Gmünd fester Bestandteil etlicher Ampelanlagen: Infrarotdetektoren, Radarsonden und Kameras. Welchen Zweck sie haben und warum auch dieses Jahr einige installiert werden sollen, das hat die RZ im Gespräch mit Bernhard Borys vom Baubetriebsamt erfahren.

Andernorts werden für Ampelanlagen, in deren Nähe sich Altenheime, Schulen oder Kindergärten befinden, Installationen gefordert, die die Grünzeit beeinflussen und bei Bedarf verlängern.In Gmünd sind entsprechende Installationen seit zehn Jahren gang und gäbe. Wie das System funktioniert steht am. Juni in der Rems-​Zeitung.