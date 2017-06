Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 06. Juni 2017 Dienstag, 06. Juni 2017

Suche nach der richtigen Lösung fürs Hallenbad in Gmünd

Galerie (1 Bild)

Grafik: Stadtverwaltung Gmünd

Eine Stadt wie Gmünd braucht ein Hallenbad. Aber wo? Wie groß, und wie luxuriös in der Ausstattung? Über viele Millionen Euro ist selbst bei einer Spar-​Version zu entscheiden, und nun zeichnet sich unterm Nepperberg ein großer Wurf ab.

7

Ob Gmünd mit derzeitigem Schuldenstand und anstehenden weiteren Investitionen in die Schulen ein Hallenbad auch nur ansatzweise alleine schultern könnte und sollte, ist ebenso zentrale Frage wie die Frage nach Standort und Flächenverbrauch. Nach einer halböffentlichen Präsentation mit vier möglichen Investoren werden nun unter der Hand mehrere Varianten gehandelt in der Stadt. Wie diese aussehen könnten, wird in der Rems-​Zeitung vom. Juni thematisiert.