Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 06. Juni 2017 Dienstag, 06. Juni 2017

Waldstetter Gasse als „Fahrradstraße“ ausweisen?

Was könnte Gmünd tun, um in der Rangliste der fahrradfreundlichen Städte nach vorne zu rücken? Der „Arbeitskreis Mobilität und Verkehr“ macht sich über bessere Radwege aber nicht erst seit der jüngsten ADFC-​Umfrage Gedanken.

Der Sprecher des Arbeitskreises, Thomas Kaiser, brachte im Gespräch mit der Rems-​Zeitung zum Beispiel die Ausweisung der Waldstetter Gasse als so genannte „Fahrradstraße“ ins Spiel. Damit, so Kaiser, könnte man das Radfahren in Gmünd auf der Nord-​Süd-​Achse verbessern. Wie sich der Arbeitskreis dies konkret vorstellt und welche Regelungen damit verbunden wären, steht in der Rems-​Zeitung vom. Juni!