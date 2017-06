Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 07. Juni 2017 Mittwoch, 07. Juni 2017

„Frauen helfen Frauen“ blickt auf ein bewegtes Jahr 2016 zurück

„Unsere Beratungsarbeit war in 2016 wieder sehr nachgefragt und hat erneut wichtige und lebensnotwendige Hilfe für Frauen und Mädchen in Not im Raum Schwäbisch Gmünd und der Ostalb geleistet.“ Das sagt Vorstandsfrau Sabine Renner von Frauen helfen Frauen.

Diplom-​Pädagogin Helga Röger-​Schnell gab als langjährige, mit großer Erfahrung praktizierende Mitarbeiterin und Traumatherapeutin einen besonderen und eindrucksvollen Rückblick auf ihre Tätigkeit. Für das Jahr 2016 schilderte sie die konstante Beratungsnachfrage von Frauen und Mädchen. Die seelische Stabilisierung der Hilfesuchenden sei dabei immer ihr erstes Anliegen. Psychische und physische Gewalterfahrungen stünden weiterhin im Vordergrund. Auch Frauen mit Migrationshintergrund aus 13 verschiedenen Ländern seien beraten worden.

Sabine Ibrahimovic schilderte ihre in 2016 konstant nachgefragte Präventionsarbeit an Kindergärten und Schulen („Anna und Peter“, und „Mut zur Stärke“) sowie ihre therapeutische Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen („Projekt „Drachenkinder“). Außerdem berichtete Monika Heun aus dem Tätigkeitsfeld der derzeit acht ehrenamtlich aktiven Telefonfrauen inklusive der zwei Fortbildungsseminare. Eva Tschirren-​Necker gab einen kurzen Abriss über die vom Verein angebotene und gut angenommene Rechtsberatung für Frauen. Mehr zum Thema am 8. Juni in der Rems-​Zeitung.