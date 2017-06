Kultur | Mittwoch, 07. Juni 2017 Mittwoch, 07. Juni 2017

Gmünder Theaterwerkstatt: 27 . Spielzeit beginnt

Fotos: pr

Im vergangenen Jahr hat die Gmünder Theaterwerkstatt ihr 25 -​jähriges Bestehen gefeiert, im September beginnt die bereits 27 . Spielzeit. Und, was den Ehrenamtlichen seit Jahren ein Anliegen ist, das stand bei den Vorbereitungen auch jetzt wieder im Blickpunkt: Ein Programm mit bekannten und mit neuen Künstlern.

Wenn Walter Knauß, Vorsitzender des Vereins Theaterwerkstatt, davon spricht, dass die Zuschauerzahlen in den vergangenen drei Jahren zugenommen haben, dann gibt es die Antwort, warum das so ist, gleich dazu: Knauß kennt das Publikum in der Theaterwerkstatt. Er weiß, welche Künstler gut ankommen und bei welchen es besser ist, sie nicht einzuladen. „Ernste und schwere Literatur ist für das Kleinkunsttheater momentan nicht gefragt“, erklärt er. Was bei den Zuschauern der Theaterwerkstatt gut ankommt und was in der kommenden Spielzeit alles gezeigt wird, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.