Mittwoch, 07. Juni 2017

TSV Essingen II gewinnt gegen FC Durlangen mit 4 : 2 nach Elfmeterschießen

Galerie (2 Bilder)

Fotos: edk

Verbandsliga-​Spieler Carsten Legat brachte den TSV Essingen II mit 1 : 0 in der 18 . Minute in Front, ehe der FC Durlangen verdient den 1 : 1 -Ausgleich durch den ehemaligen Verbandsliga-​Spieler Adrian Drimus per Elfmeter erzielte. Nach der Verlängerung blieb es beim Remis, ehe im Elfmeterschießen die Essinger mehr Glück hatten.

Der 4:2-Erfolg der Essinger Verbandsligareserve geht in Ordnung, da die Elf von Trainer Dennis Hillebrand mehr Spielanteile hatte und vom Elfmeterpunkt den souveräneren Eindruck machte. Auf der anderen Seite vergab der FC Durlangen einige klare Torchancen und beim Elfmeterschießen verhinderten der Pfosten und die Querlatte ein Durlanger Erfolgserlebnis. Am kommenden Sonntag um 15 Uhr hat der TSV Essingen II nun die große Gelegenheit, auf dem Igginger Sportplatz mit einem Sieg gegen den SV Frickenhofen in die Kreisliga A aufzusteigen. Auf dem Mutlanger Rasenplatz sahen 775 Zuschauer eine rassige Relegationspartie mit Chancen auf beiden Seiten.

Mehr in der RZ am 8. Juni.