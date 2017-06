Sport | Donnerstag, 08. Juni 2017 Donnerstag, 08. Juni 2017

Böbinger Fußballtrainer Peter Zeidler trainiert nun den FC Sochaux

Es klingt Paradox, aber der Böbinger Fußballtrainer Peter Zeidler, der unter anderem schon den VfR Aalen, FC Tours und FC Liefering trainierte, wurde beim Schweizer Erstligisten auf Platz drei liegend beurlaubt. Und dennoch sagt der neue Coach des französischen Traditionsklubs und Zweitligisten FC Sochaux: „Ich hatte in Sion bisher die schönste Zeit als Fußballtrainer.“

Peter Zeidler hat einen Zweijahresvertrag beim französischen Zweitligisten FC Sochaux unterschrieben. Ende Augusthatte der-​jährige Böbinger das Traineramt beim FC Sion übernommen, wurde dort aber nach acht Monaten Ende Aprilvon seinen Aufgaben entbunden. „Es ist eine paradoxe Erfolgsgeschichte mit dem FC Sion. Ich übernahm die Mannschaft als Tabellenletzter. Der Spielplan passte, die Jungs waren super und es entwickelte sich eine Eigendynamik. Und dann war der FC Sion mit mir als Cheftrainer Dritter in der. Liga in der Schweiz. Und wir erreichten das Pokalfinale“, blickt Peter Zeidler zurück.Mehr in der RZ am. Juni.