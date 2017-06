Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 08. Juni 2017 Donnerstag, 08. Juni 2017

Ein Leben ohne Plastikmüll

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Der Moment, an dem sie während eines Norwegen-​Urlaubes zuhauf Plastikmüll am Strand sahen, war prägend. Und ausschlaggebend dafür, dass Stephanie Adler und ihr Mann den Versuch gewagt haben, möglichst ohne Verpackungsmüll zu leben. Eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereut haben.

Stephanie Adler ist keine, die ihr Leben von heute auf morgen radikal ändert. Und sie rät auch all jenen, die umweltbewusster und gesünder leben wollen, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. So wie sie und ihr Mann es gemacht haben. Wie es gelingt, im Alltag auf möglichst viel Plastikmüll zu verzichten und warum so manche Umstellung Überwindung gekostet hat, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.