Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 08. Juni 2017 Donnerstag, 08. Juni 2017

Orgelspende für die Christi-​Himmelfahrt-​Kapelle

Foto: bt

Dass die für den verstorbenen Stephan Kirchenbauer gebaute Kapelle in Herdtlinsweiler jetzt auch eine eigene Orgel hat, ist einem Spender zu verdanken, der einem anderen Glauben angehört. Das passt so gut zu allem, wofür dieses Kirchlein steht, das allen offensteht. Die RZ wollte mehr wissen — über die neue Truhenorgel, über die geplante Orgelweihe und nicht zuletzt über die Suche nach der passenden Orgel.

Manchmal, eher selten, haben Christine Zorniger und Sonja Westphal die Muße, einfach so in der Christi-​Himmelfahrt-​Kapelle zu sitzen. Die Stille auf sich wirken zu lassen oder die Übertragungen aus dem Stephansdom in Wien. Dann erinnern sie sich daran, dass einst nur ein Traum war und tiefe Verbundenheit für den verstorbenen Stephan Kirchenbauer, wo jetzt ein Kirchlein steht. Sie und all ihre Mitstreiter haben schon so viel erreicht. Jüngster Meilenstein nach der Fertigstellung der Kapelle ist jetzt die Orgel.Den Wunsch nach einem Klanginstrument besteht schon lange, sagt Sonja Westphal, die für den Verein Kapelle Herdtlinsweiler spricht. Vor zwei Jahren war dem Verein gar eine historische Hausorgel als Geschenk angeboten worden. Mehr dazu in der Rems-​Zeitung vom. Juni.