Freitag, 09. Juni 2017

Am Sonntag um 15 Uhr trifft der SV Frickenhofen in Iggingen auf den TSV Essingen II

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Der TSV Essingen II kann mit einem Sieg in die Kreisliga A, Staffel I, aufsteigen. Der SV Frickenhofen würde bei einer Niederlage in die Kreisliga B absteigen. Die eine Mannschaft kann also etwas gewinnen, die andere viel verlieren. Anpfiff der entscheidenden Relegationspartie ist am Sonntag um 15 Uhr in Iggingen.

Minuten stecken den Fußballern des TSV Essingen II in den Knochen. Die Zeit von Mittwochabend bis zum Sonntag wäre selbst für Profis nicht lange, um sich komplett auszukurieren und wiederProzent bringen zu können. „Wir werden am Freitag eine Einheit als Art Bewegungstherapie machen und unsere Wunden lecken. DieMinuten, vor allem die Verlängerung in Unterzahl, hat uns viel Kraft gekostet. Wir haben auch vier angeschlagene Spieler und müssen sehen, wen wir am Sonntag aufbieten können. Fakt ist jedoch, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft stellen werden. Wir sind jetzt nur noch einen Sieg vom Saisonziel Aufstieg in die Kreisliga A entfernt“, äußert sich Essingens Coach Dennis Hillebrand, der bereits für die neue Saison zugesagt hat und weiterhin die zweite Mannschaft sowie die A-​Junioren des TSV Essingen trainieren wird. „Wir haben noch einige Ziele“, bestätigt Dennis Hillebrand das Vertrauen in seine Arbeit. Gegen den FC Durlangen war der TSV Essingen II bis zur. Minute die bessere Mannschaft. „Danach haben wir den Faden verloren und Durlangen hat es sehr gut gemacht. In der Verlängerung haben wir in Unterzahl großen Willen gezeigt und freuen uns nun über das Finale gegen Frickenhofen“, so Hillebrand.Mehr in der RZ am. Juni.