Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. Juni 2017 Freitag, 09. Juni 2017

Gmünder Stadtfest mit viel Live-​Musik und toller Stimmung

Galerie (19 Bilder)

Fotos: gbr

Das Gmünder Stadtfest wird mit dem Ritt der Metzger eröffnet und knüpft damit an eine bis ins späte Mittelalter zurückreichende Tradition an. Was nicht bedeutet, dass die Veranstaltung ein „alter Zopf“ wäre. Das Fest ist höchstlebendig und bietet allen Generationen gute Unterhaltung.

„Wir lieben unser Schwäbisch Gmünd!“, brachte es der Obermeister der Metzgerinnung, Alfred Scheffel, bei der Eröffnung am Freitag auf den Punkt.

Der OB freute sich nicht nur über das variantenreiche Angebot für den Gaumen, sondern auch darüber „dass es Live-​Musik von insgesamt acht Bühnen, verteilt über das ganze Zentrum“ zu hören gibt. Dies geht am Samstag auch so weiter.

Auffallend war am Eröffnungsabend die starke Präsenz von Ordnungshütern. Neben Beamten des Reviers waren auch die Bereitschaftspolizei sowie der kommunale Ordnungsdienst und eine Security-​Firma im Einsatz.

