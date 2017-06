Rems-Murr | Freitag, 09. Juni 2017 Freitag, 09. Juni 2017

Plüderhausen: Neue Strand– und Freizeitlandschaft am Badesee

Fotos: nb

Auch der Regen konnte all die Besucher, die am Freitagnachmittag zum Plüderhäuser Badesee kamen, nicht davon abhalten, ihr Schmuckstück zu feiern und gebührend einzuweihen, was in den vergangenen Monaten umfangreich umgebaut wurde und auch einen wichtigen Teil der Remstalgartenschau 2019 bilden wird: Die neue Strand– und Freizeitlandschaft.

Betont wurde bei der Einweihung vor allem das engagierte Mitwirken des Arbeitskreises Bürgerbeteiligung sowie weiterer Bürger, die mit ihren Wünschen und Anregungen am Entstehen der Strand– und Freizeitlandschaft mitwirkten. Was alles entstanden ist und wer sich in welcher Form beteiligt hat, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.