Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. Juni 2017 Freitag, 09. Juni 2017

Powershowcity-​Festival auf dem Münsterplatz

Fotos: nb

Der Support Your Local Act-​Wettbewerb nimmt sich dieses Jahr eine Auszeit, wie gewohnt wurde am Stadtfest-​Freitag auf der Bühne am Münsterplatz dennoch jede Menge musikalisch geboten. „The Art Of Boys“, „Tabula Rasa Orchestra“, „Juniique“ und „Hensho“ sorgten beim Powershowcity-​Festival vier Stunden lang für einen Festivalsommer, der Lust auf mehr machte.

Es gab so manchen, der vom übrigen Stadtfest nichts mitbekam. Zu sehr überzeugte das, was auf der Bühne am Münsterplatz geboten wurde. Vier Stunden lang wurde ein Programm geboten, das nichts vermissen ließ. Die RZ berichtet in der Samstagsausgabe.