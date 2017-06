Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. Juni 2017 Freitag, 09. Juni 2017

Weleda bekommt Auszeichnungen und ist sehr zufrieden mit der Bilanz

Foto: ml

Man kann schon fast von einer Welle an Auszeichnungen sprechen, die in den vergangenen Monaten über die Weleda „hereingebrochen“ ist. Nicht nur darüber freute sich das Gmünder Unternehmen, als es am Donnerstag seine Bilanz für 2016 präsentierte.

„Wir unterstützen die menschliche Gesundheit und tun dies nicht zu Lasten der Natur“, betonte der Verwaltungsratsvorsitzende Paul Mackay in seiner Begrüßung. Weleda habe „seine stabile Wirtschaftlichkeitfortgesetzt“. Deshalb sei es um so mehr an der Zeit, neue Wege zu beschreiten. In den Hauptmärkten Deutschland und Schweiz sei Weleda schon stark. Für die Zukunft müsse man deshalb die Internationalisierung ausbauen. Mehr dazu steht am. Juni in der Rems-​Zeitung.