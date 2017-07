Ostalb | Samstag, 01. Juli 2017 Samstag, 01. Juli 2017

90 Jahre Musikverein Lautern

Fotos: Karin Abele

Von Freitag, 30 . Juni, bis Sonntag, 2 . Juli, feiert der Musikverein Heubach-​Lautern sein 90 -​jähriges Jubiläum. Auftakt war am Freitagabend mit den „Grafenbergern“. Am Samstag kommen die SWR-​Bigband und Max Mutzkezum „Festival im Dorf“.

Der dritte Festival-​Tag, am Sonntag, steht im Zeichen der klassischen Blasmusik. Hier spielen der Musikverein Bargau, die SHW-​Werkkapelle aus Wasseralfingen sowie die Werkkapelle Spießhofer+Braun aus Heubach. Unser Bilder stammen vom Freitagabend. Ausführlicher Bericht in der Rems-​Zeitung am Montag.