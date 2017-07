Schwäbisch Gmünd | Montag, 10. Juli 2017 Montag, 10. Juli 2017

Echte Überraschung: In Gmünd entsteht ein Toastermuseum

Das große Gmünder Oststadt-​Fest war am Wochenende von einer echten Überraschung begleitet: Am Mühlweg entsteht ein einzigartiges Toastermuseum.

1906

Bürgermeister Dr. Joachim Bläse gab bei der Eröffnung der Festmeile bekannt, das alsbald nicht nur die Oststadt, sondern die Gesamtstadt eine echte Aufwertung erfahren wird. Der frühere, leerstehende Kindergarten „Famos“ sei verkauft worden an ein Unternehmerehepaar beziehungsweise an eine Familie, die dort den Traum ihres Lebens verwirklichen wolle. Im Rahmen des Festes gab es an einem eigenen Stand sogleich die Premiere und einen Vorgeschmack dazu. Eine kleine Auswahl vonToastern, die Michael Trautmann und seine Familie gesammelt hat. Die ältesten Geräte stammen aus dem Jahrund aus Amerika.