Ostalb | Montag, 10. Juli 2017 Montag, 10. Juli 2017

Ober– und Untergröningen nun eine gemeinsame Kirchengemeinde

Die evangelische Kirchengemeinde in Untergröningen hat nach kurzer Vakanz wieder eine neue Pfarrerin. Bei einem Festgottesdienst in der Christuskirche ist Pfarrerin Florentine Soraya Wolter am Sonntagvormittag von Dekan Uwe Altenmüller mit dem Pfarrdienst in Untergröningen beauftragt worden.

Nachdem der bisherige Untergröninger Pfarrer, Jürgen Zwirner, zum. Mai dieses Jahres in den Ruhestand versetzt worden ist, folgt ihm nun Pfarrerin Florentine Soraya Wolter auf der Untergröninger Pfarrstelle nach. Allerdings versieht sie auch ihren Dienst in Obergröningen, wo im Januar dieses Jahres ihre Investitur gefeiert worden ist. Die Kirchengemeinden Ober– und Untergröningen sind nun zusammengelegt worden und gehören zum Dekanat Gaildorf. Mehr dazu in der Rems-​Zeitung vom. Juli!