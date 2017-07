Ostalb | Montag, 10. Juli 2017 Montag, 10. Juli 2017

Waldstetten: Kontrollierte und perfekte Außenlandung eines Segelflugzeuges

Galerie (1 Bild)

Symbolfoto: hs

Für ziemlichen, jedoch im Prinzip harmlosen Wirbel sorgt am Montagabend die unfallfreie Außenlandung eines Segelflugzeugs auf einem freien Feld nahe des Waldstetter Freibads.

Bereits junge Piloten werden darauf getrimmt, bei Verlust von Aufwinden oder Thermik einen geeigneten Außenlandeplatz zu suchen. In früheren Zeiten war das in der Umgebung der württembergischen Segelflugschule Hornberg nichts Besonderes. Außer, dass die armen Flugschüler ihre „Vögel“ eigenhändig von Bettringen oder Waldstatten wieder auf den Hornberg schleppen mussten. Heute werden die außengelandeten Segler kurzerhand demontiert und in einen Anhänger verladen, so am Montagabend geschehen bei Waldstetten. Die Polizei bestätigt und beruhigt: Es gebe weder Hinweise auf eine Bruchlandung noch auf Verletzte oder Schäden.