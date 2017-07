Schwäbisch Gmünd | Montag, 10. Juli 2017 Montag, 10. Juli 2017

Wenn der Feminismus zum Feindbild hochstilsiert wird

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die Diskussion um die „Ehe für Alle“ hat dazu geführt, dass besonders im rechtspopulistischen Spektrum der Feminismus zu einem Feindbild hochstilisiert wird. Damit befasste sich Wissenschaftlerin Juliane Lang aus Berlin bei einer Veranstaltung des Frauenforums im Gmünder Rathaus.

11

In der Begrüßung befasste sich Bürgermeister Julius Mihm mit der Frage „In welcher Welt lebst du?“ Daraus ergebe sich zwangsläufig auch die weiterführende Überlegung: „In welcher Welt sollen unsere Kinder leben?“ Soll diese Welt von Freiheit, Mitgefühl, Offenheit und einem Selbstbewusstsein in der Vielfalt geprägt sein? Oder wird diese Welt womöglich von Fatalismus, Intoleranz und illusorischem Rückwärtsdenken bestimmt sein? Wie die Antworten der Stadt Gmünd und der Referentin auf diese Fragen lauteten, steht in der Rems-​Zeitung vom. Juli!