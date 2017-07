Sport | Dienstag, 11. Juli 2017 Dienstag, 11. Juli 2017

Der Boxer Denis Kabasic aus Gmünd will einen Profi-​Titelkampf

Sieben Mal war er in seiner Karriere schon Württembergischer Meister bei den Amateuren. Nun hofft Denis Kabasic, dass er sich auch bei den Profis durchboxen kann. Bis er um einen deutschen Meistertitel kämpfen darf, muss er allerdings noch einige Qualifizierungskämpfe gewinnen.



Sein Gegner in der Klasse bis 72 Kilogramm am Samstag in der EMS-​Arena ist Dogan Kurnaz. Der gebürtige Türke ist 38 Jahre alt, lebt im Raum Köln und war im Jahr 2015 und 2016 Weltmeister im Kickboxen. Auch seine Statistik im klassischen Boxen kann sich sehen lassen. Es wird für den Gmünder mithein kein „Spaziergang“ werden, sondern ein harter Kampf!

Wie Denis Kabasic zum Boxen kam, wer ihn unterstützt und warum er sich in Gmünd zu Hause fühlt, steht in der Rems-​Zeitung vom 12. Juli!