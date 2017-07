Sport | Dienstag, 11. Juli 2017 Dienstag, 11. Juli 2017

Gabi Weiler ist Europameisterin im Triathlon

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Am Sonntag stiegen in Frankfurt am Main die Ironman-​Europameisterschaften auf der Langdistanz: 3 , 8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 , 2 km Laufen galt es zu bewältigen.

Gabi Weiler von der DJK Schwäbisch Gmünd nahm diese qualvolle Distanz bereits 17 Mal auf sich, doch dieses Mal setzte sie sich die Krone auf: sie konnte mit souveränem Vorsprung ihre Altersklasse W 60 gewinnen und kann sich nun Europameisterin im Ironman-​Triathlon nennen. Eine großartige Leistung der Lorcher Athletin, die schon seit Jahrzehnten für die DJK Schwäbisch Gmünd auf den Lauf– und Triathlonstrecken dieser Welt unterwegs ist.

Geplagt von einigen körperliche Tiefs in Form von Krämpfen, aber mit eisernem Willen ausgestattet, bewältigte die Lorcherin die Laufstrecke in 4:36,06 Stunden, so dass sie dann mit einer Gesamtzeit von 11:52.49 Stunden den roten Teppich am Frankfurter Römerberg entlang ins Ziel laufen konnte.

Und keine in ihrer Altersklasse war schneller unterwegs: Europameisterin und somit automatisch die Qualifikation für die Ironman-​Weltmeisterschaft im Oktober auf Hawaii.

