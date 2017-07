Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 11. Juli 2017 Dienstag, 11. Juli 2017

Lebenshilfe-​Bundesvorsitzende Ulla Schmidt in Gmünd

Die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe besuchte eine Wohngruppe, die unlängst in die Innenstadt gezogen ist, ins Pfeifergässle. Und damit ins Herz der „Kommune Inklusiv“, als die sich Gmünd bezeichnen kann.

Neun Bewohner leben seit Mai im Pfeifergässle. Sie kommen aus Wohngruppen in Herlikofen und in der Unterbettringer Alten Kochschule, aber auch aus dem Lebenshilfe-​Wohnheim.Christian Lange, SPD-​MdB und Parlamentarischer Staatssekretär, besuchte mit der Bundestagsvizepräsidentin (SPD) und früheren Gesundheitsministerin Ulla Schmidt Lebenshilfe-​Einrichtungen in Backnang und Schwäbisch Gmünd. Im Pfeifergässle begrüßte die Gmünder Lebenshilfe-​Vorsitzende Tanja Schmid die Gäste, Odine Gallner, die Bereichsleiterin der Ambulanten Hilfen, stellte die hiesigen Einrichtungen der Lebenshilfe vor. Mehr über den Besuch in der RZ vom. Juli