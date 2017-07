Sport | Dienstag, 11. Juli 2017 Dienstag, 11. Juli 2017

TSV Leinzell zieht zurück

Die Saison 2017 /​ 18 wird ohne den TSV Leinzell über die Bühne gehen: Der B-​Ligist hat wegen Spielermangels noch vor dem Saisonstart seine Mannschaft zurückgezogen.

Eigentlich war beim TSV Leinzell für den kommenden Freitag der Trainingsauftakt vorgesehen. Der Vorbereitungsplan stand schon, doch daraus wird nun nichts. Denn der TSV Leinzell wird am geregelten Spielbetrieb in der Saison 2017/​18 nicht teilnehmen. „Wegen einer Vielzahl an Abgängen müssen wir unsere Mannschaft aus dem Wettbewerb nehmen“, erklärt Christoph Hägele. „Mit nur noch 14 zur Verfügung stehenden Spielern hätte es über eine gesamte Saison mit Sicherheit nicht funktioniert. Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen. Aber lieber jetzt als dann nach den ersten fünf Spieltagen“, fügt der bisherige Spielleiter und Trainer des TSV Leinzell hinzu.

Laut Hägele nahm das Unheil bereits Mitte Juni seinen Lauf, als ihm die ersten Abmeldungen ins Haus flatterten. „Da war dann schnell klar, dass es in der neuen Runde schwierig werden könnte.“

