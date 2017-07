Sport | Mittwoch, 12. Juli 2017 Mittwoch, 12. Juli 2017

Am Samstag spielen zwölf Teams Footvolley in Mutlangen

Zum ersten Mal steigt am kommenden Samstag ab 9 . 30 Uhr ein offizielles B-​Ranking-​Turnier des Deutschen Footvolley-​Verbandes, ausgerichtet vom Team Paralia Gamundia. Los geht es ab 9 . 30 Uhr auf den Sandplätzen des TSV Mutlangen. Ab 20 Uhr steigt bei freiem Eintritt eine Beachparty.

Die Hauptorganisatoren um Tilman Herzel und Robert Frank sind zufrieden, dass bereits beim ersten B-​Ranking-​Turnier zwölf Mannschaften in zweier-​Gruppen an den Start gehen. „Es sind nicht nur Gmünder Teams dabei, sondern aus ganz Deutschland kommen die Spieler nach Mutlangen, um deutsche Ranking-​Punkte zu sammeln“, erklärt Tilman Herzel.Das Einspielen der Mannschaften beginnt abUhr, ehe die Vorrunde umUhr startet. VonbisUhr gibt es vor Ort ein Mittagessen, ehe vonbisdie Finalspiele ausgetragen werden. „Anschließend gibt es eine Beachparty, bei der wir gemütlich ein Grillfest anbieten, tolle Musik und ein Treffen mit den Footvolley-​Spielern“, äußert sich Robert Frank.Jeden Mittwoch und Donnerstag trainieren die Gmünder Footvolley-​Spieler abUhr auf den Plätzen hinterm Bahnhof, also auf der Jugendmeile.„Es haben sich schon einige Talente herauskristallisiert und am Samstag wird man sehen, dass das Niveau in Gmünd schon hoch ist. Aber zu den Favoriten zählen die Duos, die bereits seit Jahren auf den B-​Ranking-​Turnieren unterwegs sind“, so Tilman Herzel.Mehr in der RZ am. Juli.