Ostalb | Mittwoch, 12. Juli 2017 Mittwoch, 12. Juli 2017

Lorch: Palmen-​Feschdle der Werbegemeinschaft

Foto: edk

Am Freitag, 14 . Juli, lädt die Lorcher Werbegemeinschaft mit Unterstützung der Stadt Lorch zum ersten Palmen-​Feschdle zwischen Bäderbrunnen und Karlsplatz ein. Anlass sind die abgeschlossenen innerstädlichen Baumaßnahmen.

Grund für das Fest ist die Fertigstellung der Umfangreichen Sanierungs– und Baumaßnahmen in der Lorcher Innenstadt, in deren Rahmen vor allem die Erneuerung und die Neugestaltung der Innenstadtstraßen standen. In der Lorcher Innenstadt warten zwischenundUhr unter anderem Snacks, erfrischende Getränke und Cocktails auf die Besucher. Es soll ein Fest mit mediterranem Flair werden. Deshalb sind auch viele Palmen in der Stadt aufgestellt. Mehr über das Palmen-​Feschdle in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Juli.