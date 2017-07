Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 12. Juli 2017 Mittwoch, 12. Juli 2017

Rewe-​Markt Özkan unter neuer Leitung

Galerie (1 Bild)

Foto: smm

Im September 2013 eröffnete in der Remsgalerie in der Ledergasse in Gmünd der 2300 Quadratmeter große Rewe-​Markt Özkan, dessen Inhaber bis 11 . Juli Efkan Özkan war. Aus wirtschaftlichen Gründen hat er sich dazu entschlossen, die Leitung des Marktes in andere Hände zu geben.

„Ich habe einfach die Reißleine gezogen“, so Özkan gegenüber unserer Zeitung. Von Anfang an sei das Geschäft hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so der 37-​Jährige. Zwar habe man zu saisonal bedingten Spitzen schon ein Geschäft gemacht, insgesamt war es allerdings viel zu wenig.

Mehr über den Führungswechsel lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag, 13. Juli.