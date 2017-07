Ostalb | Mittwoch, 12. Juli 2017 Mittwoch, 12. Juli 2017

Schulen in Heubach und Bartholomä: Prävention hat hohen Stellenwert

Das Präventionsprogramm der Heubacher Schulen stand im Mittelpunkt des Forums und Festakts in der Stadthalle. Dabei geht es nicht um Vermeidung von körperlicher und seelischer Gewalt, sondern auch um die Vorbeugung vor gesundheitlichen Problemen.

Unter dem Motto „stark. stärker. Wir.“ sind alle Heubacher Schulen und die Laubenhartschule in Bartholomä am Präventionsprogramm des Landes Baden-​Württemberg beteiligt, welches die vielfältigen Aktivitäten im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung an Schulen in einen größeren Zusammenhang stellt. Was das konkret bedeutet, erfahren die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. Juli!