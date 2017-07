Ostalb | Mittwoch, 12. Juli 2017 Mittwoch, 12. Juli 2017

Vorfreude auf archäologische Untersuchungen im Raum Rosenstein

Die Besucherstühle waren gut besetzt bei der Ortschaftsratssitzung gestern in Lautern. Im Mittelpunkt standen Ausführungen von Grabungsleiter und Archäologe Dr. Christian Bollacher über ein Forschungsprojekt im Bereich des Rosensteins.

Nach der Aufnahme der prähistorischen Funde bei Schelklingen und im Lonetal als Weltkulturerbe, sei es nicht von ungefähr, dass nun die Schwäbische Alb stärker im Blickpunkt steht, kündigte Ortsvorsteher Bernhard Deininger an. Auf dem Rosenstein und seinen Nachbarbergen, dem Hochberg und dem Lauterner Hausberg Mittelberg finden sich vorgeschichtliche Befestigungsanlagen, die genauer untersucht werden sollen. In welcher Form, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung!