Ostalb | Mittwoch, 12. Juli 2017 Mittwoch, 12. Juli 2017

„Windpark Frickenhofer Höhe“ ein Teil der „Greenpeace“-Philosophie

Ein „Mühlenfest“ will der Betreiber des Windparks zwischen Eschach und Göggingen morgen von 15 bis 19 Uhr feiern. Die drei Anlagen gehören der Genossenschaft „Greenpeace Energy eG“. Sie hat ihren Sitz in Hamburg und sieht das Engagement im Büttenbuch als Beitrag zum ökologischen Handeln.

Für manche Anwohner haben die modernen Windmühlen allerdings nichts mit Mühlenromantik zu tun, sondern vielmehr mit Lärmbelästigung. Das hatten Mitglieder einer Bürgerinitiative bereits in der Planungsphase kritisiert. Eigentümer der drei Anlagen ist eine Genossenschaft, die im Firmennamen das englische Wort „Greenpeace" (frei übersetzt: Frieden für die Natur) führt. Der Name der Genossenschaft, die neben vielen anderen Projekten den Windpark in Eschach/​Göggingen betreibt, sei durchaus Programm, versichert Prokurist Julian Tiencken und sprach mit der Rems-​Zeitung darüber, warum der Windpark im Büttenbuch zur Greenpeace-​Philosophie passt.