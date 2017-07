Ostalb | Donnerstag, 13. Juli 2017 Donnerstag, 13. Juli 2017

Anschlussstelle Lorch Ost: Massive Maßnahmen gegen Geisterfahrer

Nach der Serie von Geisterfahrerunfällen (unser Bild stammt vom jüngsten Unfall am 15 . Januar 2017 ) und Falschfahrten wird nun die B-​ 29 -​Anschlussstelle Lorch Ost massiv nachgerüstet.

Unübersehbare Warnschilder werden aufgestellt und sogenannte Rüttelmarkierungen auf die Fahrbahn aufgebracht.Es handelt sich bei dieser Maßnahme um ein Pilotprojekt in Baden-​Württemberg. Die Ideen dazu haben das Landesverkehrsministerium, das Regierungspräsidium und das Landratsamt aus anderen Bundesländern abgeschaut. Die Beteiligten wollen nun die Wirksamkeit anhand des „Geisterfahrer-​Schwerpunktes“ Lorch Ost testen. Am kommenden Wochenende will u.a. Landesverkehrsminister Winfried Hermann die Maßnahmen präsentieren. Mehr zum Projekt am Freitag in der Rems-​Zeitung.