Sport | Donnerstag, 13. Juli 2017 Donnerstag, 13. Juli 2017

Charlotte Heilig sichert sich Bronze

Neben der Jugend starteten auch zwei Frauenteams der LG Staufen bei den baden-​württembergischen Mehrkampfmeisterschaften in Leinfelden-​Echterdingen, die neben vielen neuen Bestleistungen auch zwei Medaillen in der Mannschaftswertung holten.

Mit von der Partie waren auch LG-​Gründer Walter Lenz und der geschäftsführende Vorstand Alexander May, was die anwesenden Sportlerinnen zusätzlich motivierte.Von den sechs Starterinnen der LG Staufen gehörten bis auf Charlotte Heilig, die bei den Frauen startete, alle Athletinnen der Uan. In der Mannschaftswertung wurde das Sextett ebenfalls in der Frauenklasse berücksichtigt. Zudem gingen in Leinfelden-​Echterdingen mit Celine Ströhle und Theresa Widera nur zwei klassische Mehrkämpferinnen an den Start während sich das restliche Feld der LG Staufen in Sprint– und Sprungspezialistinnen aufteilte.Über die Hürden war Theresa Widera am schnellsten unterwegs, Anna Schmidt konnte hier sogar eine neue Bestleistung aufstellen. Gleiches gilt für Celine Ströhle, die ihre Bestzeit in dieser Disziplin ebenfalls verbessern konnte. Auch Patricia Sonnentag durfte sich über eine neue persönliche Bestleistung freuen. Lisa Ostertag erwischte ebenfalls einen guten Lauf, in dem sie jedoch Probleme mit den letzten zwei Hürden hatte und ihr deshalb eine bessere Zeit verweigert wurde. Im anschließenden Hochsprung stellte sie dann trotz ihrer Schersprungtechnik eine neue persönliche Bestleistung auf. Gleiches gilt für Sonnentag, die auch mit einer neuen Bestmarke vonMetern diese Disziplin dominierte. Auch Widera zeigte hier mitMetern eine gute Leistung.Mehr in der RZ am. Juli