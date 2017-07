Blaulicht | Donnerstag, 13. Juli 2017 Donnerstag, 13. Juli 2017

Falscher Alarm — Markt vorsichtshalber geräumt

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Eine Mülltüte hat am Donnerstagmittag den Betrieb in einem Einkaufsmarkt in Lorch lahmgelegt. Der Markt an der Hohenstaufenstraße musste geräumt werden.

13

58

Anlass war ein Gegenstand in einem Einkaufsregal, der dort am Mittag von einer Angestellten gefunden wurde, aber augenscheinlich da nicht hingehörte. Die Marktleitung beschloss in Absprache mit der verständigten Lorcher Polizei gegenUhr den Markt zu räumen. Rund zehn Personen verließen daraufhin das Gebäude und die nebenliegende Bäckerei. Die Tüte wurde von den vor Ort gerufenen Entschärfern des Landeskriminalamtes untersucht und als Abfall enttarnt. Rund eine Stunde nach Entdeckung des verdächtigen Gegenstandes war die Aktion abgeschlossen und die Fortführung des Betriebes möglich. Die Polizei in Lorch hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen.NACHTRAG: Schon wenig später konnte die Polizei den Verursacher ermitteln. Hinweise im Müll führten zu einemJahre alten Mann aus Lorch. Der räumte nach einigem Hin und Her ein, die Tüte an der Fundstelle abgelegt zu haben. Über seine Motivation konnten bislang keine Erkenntnisse erlangt werden, er versicherte jedoch, „nicht in böser Absicht“ gehandelt zu haben. Die möglichen strafrechtlichen Folgen werden wohl von den möglichen zivilrechtlichen Forderungen übertroffen werden.