Wie die cleveren Wildschweine von Jägern überlistet werden

„Schwein gehabt“ sagt der Volksmund, wenn jemand Glück hatte. Keineswegs glücklich sind aber jene Bauern, deren Äcker von Wildschweinen durchwühlt werden. Weil natürliche Feinde fehlen und das Nahrungsangebot groß ist, vermehren sich die „Borstenviecher“ – und weil sie sehr clever sind, machen sie es den Jägern nicht leicht.

„Es braucht viel Erfahrung, Ausdauer und auch Glück, um ein Wildschwein zu erlegen“, weiß der stellvertretende Kreisjägermeister Celestino Piazza. Die Tiere sind unterwegs nämlich sehr wachsam und haben – man denke nur an Trüffelschweine – eine exzellente Nase. Sie können ihre Feinde schon von weitem riechen und kommen dann gar nicht aus dem schützenden Dickicht heraus.„Man kann sie aber überlisten“, so Piazza. Wie die Jäger das machen steht in der Rems-​Zeitung vom. Juli!