Freitag, 14. Juli 2017

Energiebündel: Cameron Carpenter im Münster

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Der Eröffnungsevent des Festivals Europäische Kirchenmusik 2017 mit dem 1981 geborenen amerikanischen Orgelvirtuosen Cameron Carpenter wird sicher in Erinnerung bleiben.

Der in Berlin Lebende konzertierte wiederholt auf der Schuke-​Orgel der dortigen Philharmonie, ehe erdie von ihm konzipierte und von der Firma MarshallOgletree gebaute „International Touring Organ“ vorstellte, auf der er seitdem spielt, so auch beim Bodenseefestival und in Schwäbisch Gmünd. Das fünfmanualige digitale Instrument, das über eine mehrkanalige Verstärker-„batterie“ erklingt, ermöglicht eine Interpretation aller Stile und Klangfarben: ganz „orgeltypisch“ klassisch oder auf orchestrale Weise. Man wird erinnert an die romantische Orchesterorgel, die Ähnliches assoziierte. Carpenter, das schier unerschöpfliche, sympathische Energiebündel, spielte mit Blick in den Chorraum — sein virtuoses Agieren hatte man vor Augen. Mehr über das Konzert in der RZ vom. Juli.