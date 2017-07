Ostalb | Freitag, 14. Juli 2017 Freitag, 14. Juli 2017

Erstes „Palmen-​Feschdle“ in der Innenstadt von Lorch

Galerie (7 Bilder)

Fotos: gbr/​vog

Eine belebte Innenstadt – dies ist das gemeinsame Ziel der Stadtverwaltung und der Geschäftsleute in Lorch. Um das zu fördern, hat die öffentliche Hand viel Geld investiert. Und die Lorcher Werbegemeinschaft lockte mit dem neuen Veranstaltungskonzept bis weit in die Nacht hinein das Publikum ins Stadtzentrum.

Der größte Teil der Lorcher Einkaufsmeile liegt im Bereich zwischen Bäderbrunnen und Karlsplatz, wo gestern Abend das erste „Palmen-​Feschdle“ stattfand. Für ein mediterranes Flair sorgten dabei nicht nur Palmen, sondern auch Lounge-​Möbel sowie Liegestühle. Beim Programm setzte die Lorcher Werbegemeinschaft auf gute Unterhaltung. Was so alles geboten wurde und wie das Fazit der Veranstalter aussieht, steht in der Rems-​Zeitung vom. Juli!