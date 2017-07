Schwäbisch Gmünd | Samstag, 15. Juli 2017 Samstag, 15. Juli 2017

Gmünd: Familienaktionstag im Spitalinnenhof

Fotos: smm

Am Samstag, 15 . Juli, fand im Innenhof des Spitals in Gmünd zwischen 10 und 14 Uhr ein Familienaktionstag statt. Bei bestem „Festwetter“ lockte er die Besucher zahlreich in den Spital-​Innenhof, wo ausgelassen gefeiert wurde.

Zum Gelingen der Veranstaltung trugen insgesamtAkteure bei. Die Katholische Kindertagesstätte Marienheim etwa, der es ein Anliegen war, an diesem Tag auch auf das KiFa-​Programm aufmerksam zu machen, das hier und in anderen Bildungseinrichtungen umgesetzt wird. Auch der Katholische Kindergarten St. Michael aus der Weststadt war dabei; ebenso die Lesepaten, Aktion Familie, die Spitalmühle, Wippidu, der Förderverein Spitalmühle, das Spital zum Heiligen Geist, die Freie Waldorfschule und der Verein Begegnung der Kulturen.Mehr über die abwechslungsreiche Veranstaltung lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag,. Juli.