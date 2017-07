Sport | Samstag, 15. Juli 2017 Samstag, 15. Juli 2017

Thomas „Hebbe“ Samtleben bei der OCR-​Europameisterschaft erfolgreich

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Der Heubacher Thomas „Hebbe“ Samtleben hat im Sportpark FlevOnice im niederländischen Biddinghuizen die Europameisterschaft im Extrem-​Hindernislauf oder Obstacle Course Racing (OCR) erfolgreich beendet.

An drei Tagen war der Extremsportler bei teilweise kühlem und regnerischem Wetter gefordert. Tag eins begann mit einer vier Kilometer langen Kurzstrecke, die mitHindernissen bestückt war. „Am ersten Tag bin ich läuferisch noch nicht richtig in die Gänge gekommen, aber an den Hindernissen lief es super, obwohl ich manche Hindernisse zum ersten Mal absolviert habe“, resümiert Samtleben. Mit Platzund der zweitbeste Deutsche in einem Top-​Starterfeld zu sein, war der Heubacher mehr als zufrieden.Tag zwei im FlevOnice,Kilometer undzu absolvierende Hindernisse waren angesagt. In einem Lauf kreuz und quer wurde zu nächst versucht, das große Starterfeld zu strecken. Dann das große Ärgernis für Hebbe Samtleben und weitereSportler: „Bei der Station mit Sandsäcken sind die Sandsäcke ausgegangen. Wir mussten mindestens zehn Minuten im kühlen Regen warten, bis wieder Sandsäcke herangeschafft wurden. Das war nervig und für die erwärmte Muskulatur bescheiden. Das sollte eigentlich bei einer EM nicht passieren.“ Aber es lief trotz der Wartezeit gut für die Sportler, für Samtleben ging es danach ohne Probleme und vor allen Dingen ohne Wartezeiten an die weiteren Hindernisse.Mehr in der Rz am. Juli.