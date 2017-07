Kultur | Sonntag, 16. Juli 2017 Sonntag, 16. Juli 2017

Europäische Kirchenmusik: Extremes von Wolfgang Rihm

Vermutlich waren es die extremen Kontraste, mit denen Wolfgang Rihms Kompositionen die Zuhörer in ihren Bann zogen. Großer Beifall jedenfalls der Besucher des Konzerts im Heilig-​Kreuz-​Münster.

Schwer zu sagen, was auf die Zuhörer besonders nachhaltig gewirkt haben mag: der ohrenbetäubende Einsatz von vier großen Trommeln, verteilt im Münster an die vier Enden eines gedachten Kreuzes — eine vor dem Orchester, eine ganz hinten unter der Empore und je eine an den beiden Seitenportalen - oder die ersterbenden Flageoletttöne der ersten Geige in extremer Höhe und im extremen Pianissimo, mit denen das letzte Werk des Abends sich ins Unhörbare verflüchtigte. Drei Werke des bekanntesten deutschen Komponisten standen im Mittelpunkt.Mehr über dieses Konzert in der RZ vom. Juli.