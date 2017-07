Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 16. Juli 2017 Sonntag, 16. Juli 2017

Festumzug beim Musikverein Bargau

Galerie (9 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Nachdem bereits am Freitagabend die Scheune in der Zimmerner Straße von der Cover-​Rockband „NoExit“ aus Gmünd und Umgebung zum Beben gebracht worden war, gab es zum 14 -​jährigen Geburtstag der „Hajec-​Bloas“, einer Gruppierung des Musikvereins Bargau, am Samstag Mittag einen Festzug, der sich mit rund 15 Gruppen von der Harmonie aus nach 3 Schüssen aus einer mittelalterlichen Kanone in Richtung Scheune in Bewegung setzte.

67

Angeführt von der „Verkehrspolizei“ in einem grün-​weiß lackierten Trabbi, mit alten grünen Uniformen und mit Wasserpistolen bewaffnet, folgten die Hochberg Alphornbläser und die grün gekleideten Mitglieder des Obst– und Gartenbauvereins Bargau. Nach den Blechbläsern des MV Bargau folgten die Traktorfreunde Bargau mit festlich geschmückten Old– und Newtimern, vor den Faschingsgarden des TV Bargau, und vom „kleinen gallischen Dorf“ vom TV Winzingen in Kostümen von Asterix und Obelix. Die in Dirndln schick aussehenden Bargauer Festdamen und ein Traktor mit dem „AGHaufa“ ’von Bargau/​Weiler rundeten den Festzug ab, der dann geschlossen ins Zelt unter den Klängen des MV Bargau einmarschierte. Ausführlicher Bericht am Montag in der Rems-​Zeitung