Gmünd: „Italienische Nacht“ ein voller Erfolg

Am Samstag, 15 . Juli, fand auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd die insgesamt siebte „Italienische Nacht“ statt. Wie schon in den Vorjahren kamen die Besucher in Scharen in die Innenstadt. Die Veranstalter waren sich einig: „Es war ein voller Erfolg.“

Bereits ab 11 Uhr startete die Veranstaltung der Touristik und Marketinggesellschaft und des HGV, die einmal mehr in der Hauptsache vom Gmünder Einzelhändler Wolfgang Ruß organisiert wurde. Er war im Jahr 2010 auch Ideengeber des Events, der seinerzeit in viel kleinerem Rahmen über die Bühne ging. Schon zur Mittagszeit erfreuten sich die zahlreichen Stände, die verschiedenste kulinarische Köstlichkeiten anboten, großen Zuspruchs. Ab 18.30 Uhr gab es dann auf der großen Showbühne am Unteren Marktplatz Musik. Diverse Künstler unterhielten die Besucher bis tief in die Nacht hinein. Mehr über die „Italienische Nacht“ in Schwäbisch Gmünd lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag, 17. Juli.