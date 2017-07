Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 16. Juli 2017 Sonntag, 16. Juli 2017

Kolomanritt mit Pferde– und Reitersegnung in Wetzgau

Galerie (18 Bilder)

Fotos: gbr

Eine jahrhundertealte Tradition wurde in Wetzgau zu neuem Leben erweckt. Der Kolomanritt. Vor dem Ritt durch den Landschaftsparkt und über die Fluren fand an der Kolomankirche die Pferde– und Reitersegnung statt.

Der Tag begann mit einem Gottesdienst am Kreuztisch, bei dem Pfarrer Schönfeld an das Leben des Heiligen erinnerte. Koloman sei auf seinem Weg des Glaubens vor über 1000 Jahren als Fremder für einen Spion gehalten und deshalb erhängt worden. Dies nahm der katholische Geistliche zum Anlass, die Fremdenfeindlichkeit zu kritisieren und den „Gmünder Weg“ der Integration als vorbildlich zu loben. Wer mehr über den Ablauf dieser vollauf gelungenen Veranstaltung wissen möchte: Ein Blick in die Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung lohnt sich!