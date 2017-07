Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 16. Juli 2017 Sonntag, 16. Juli 2017

Lecker: Kochduell im Himmelsgarten

Galerie (2 Bilder)

Fotos: msi

Deutschland bewegt sich“, hieß es im Landschaftspark Himmelsgarten. Doch Bewegung ist nur ein Bestandteil eines gesunden Lebens. Auch die passende, ausgewogene Ernährung gehört dazu.

17

Daher fand im Barmer-​Showtruck ein Showkochen mit dem Ernährungsberater Sven Bach statt. Neben einem Kochduell zwischen einem Team der Barmer und einem Team der Stadt Schwäbisch Gmünd wurden dabei viele wissenswerte Daten und Fakten rund um die ideale Ernährung an das Publikum vermittelt. „Ich war immer ein dickes Kind und ein dicker Jugendlicher“, erzählte Sven Bach, den das SWR-​Publikum aus Sendungen wie Kaffee oder Tee und Marktcheck kennt. „Durchs Abnehmen kam ich auch zum Kochen und habe in der Ernährungsberatung meine Berufung gefunden.“ Mehr darüber in der RZ vom. Juli.