Sport | Sonntag, 16. Juli 2017 Sonntag, 16. Juli 2017

Lukas Frank und Mira Merholz gewinnen Turmsturm im Himmelsgarten

Galerie (6 Bilder)

Fotos: vog

Das Amt für Bildung und Sport der Stadt Schwäbisch Gmünd hat zusammen mit der Gesundheitkasse Barmer das Projekt „Deutschland bewegt sich!“ nach Gmünd geholt und die Initiative „Schwäbisch Gmünd macht mit“ konzipiert.

Als Ziel sehen die Verantwortlichen neben der Gesundheitsförderung und dem Spaß an den Mitmachangeboten vor allem die Einführung des Treppenlaufs auf den Himmelsstürmer als feste Größe in Wetzgau. „Gerne soll dieser Lauf jährlich stattfinden“, äußerte sich Abteilungsleiter Frank Wendel vom Amt für Bildung und Sport. Auch Sportbürgermeister Joachim Bläse sieht als Ziel, die Veranstaltung zu einem größeren und öffentlich breit aufgestellten Event zu machen. Die Themen „Bewegung, Sport und Ernährung“ sollen im Vordergrund stehen. Der Turmsturm wurde an diesem Sonntag erstmalig in Wetzgau ausgerichtet. Es ist eine Premiere. Mit einer Höhe von fastMetern undStufen sollte der Turm möglichst schnell erklommen werden. Frank Wendel organisierte gemeinsam mit Claudia Wagner vom „Gmünder Sport und Spaß“ in Kooperation mit der Barmer den Turmsturm. „Der Turmlauf soll eine Dauereinrichtung in Wetzgau werden. Jedes Jahr soll es die Möglichkeit geben, an diesem Lauf teilzunehmen. Heute ist der Test, ob es funktioniert und wie die Sportler die Aktion aufnehmen“, sagte Wendel. Mehr in der RZ am. Juli.