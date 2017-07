Ostalb | Sonntag, 16. Juli 2017 Sonntag, 16. Juli 2017

Naturparkmarkt im Schlossgarten in Alfdorf

Foto: msi

An fünf Sonntagen im Jahr finden sich die Direktvermarkter aus dem Naturpark Schwäbisch-​Fränkischer Wald zusammen, um ihre regional produzierten Nahrungsmittel und Handwerkskünste anzubieten.

Am Sonntag fanden sie sich in Alfdorf ein, um dort persönlich die kulinarische und handwerkliche Vielfalt ihrer Produkte vorzustellen. Schließlich ist der Naturpark der Lebensraum einer vielfältigen, einheimischen Tier– und Pflanzenwelt, die als Grundlage für eine Vielzahl von Erzeugnissen dient. Was bei der Veranstaltung geboten war, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung!