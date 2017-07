Ostalb | Sonntag, 16. Juli 2017 Sonntag, 16. Juli 2017

Zum 350 . Mal: Fest der Skapulierbruderschaft in Heuchlingen

Galerie (1 Bild)

Foto: dw

Das Fest der Skapulierbruderschaft wird auch gerne als „das Heuchlinger Fest“ bezeichnet. Wer einmal dabei war, weiß auch warum: Nahezu alle Bürgerinnen und Bürger der Leintalgemeinde nehmen daran Anteil.

Am Skapulierbruderschaftsfest, das gestern zum 350-​zigsten Mal in Heuchlingen gefeiert wurde, schien der Ort am Sonntagmorgen wie ausgestorben zu sein. Lediglich gelb-​weiße Kirchenfahnen wehten an den Häusern und zeigten das kirchliche Fest an. Die Sonntagsruhe sollte täuschen, denn Hunderte von Menschen hatten sich oben am Kirchberg in und um die katholische St. Vituskirche zum Jubiläumsgottesdienst versammelt. Ein großer Bericht über diese beeindruckende Veranstaltung steht in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung!