Schwäbisch Gmünd | Montag, 17. Juli 2017 Montag, 17. Juli 2017

Umleitung und Staugefahr: Sanierung Mutlanger Straße am Montag gestartet

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Die Verkehrsteilnehmer im Norden Gmünds müssen sich seit diesem Montagmorgen bis voraussichtlich Ende der Sommerferien auf Umleitungen und erhebliche Behinderungen einstellen. Die B 298 (Mutlanger Straße) zwischen Tabula und der Rehnenhof-​Kreuzung wird saniert.

In der ersten Phase bleibt die wichtige Verkehrsachse in Richtung Mutlangen auf einer Fahrspur geöffnet. In Richtung Innenstadt wird’s jedoch kompliziert. Der Pkw– und Busverkehr wird über die Rehnenhofsiedlung umgeleitet, wozu Franz-​Konrad– und Willy-​Schenkstraße zu Einbahnstraßen erklärt und auf weiten Teilen Halteverbotsstreifen eingerichtet worden sind. Der Schwerlastverkehr aus Richtung Norden muss Umfahrungen über Großdeinbach oder Iggingen in Kauf nehmen. Der erste Umleitungsmorgen verlief relativ reibungsslos, doch missachten noch auffällig viele Autofahrer die Einbahnstraßenregelung im Bereich der Rehnenhofsiedlung, wo es zu kritischen Begegnungen kommt. Die Fahrgäste des ÖPNV müssen sich auf Zeitverluste einstellen. Die Abfahrtszeiten bei Stadtbus Gmünd in Richtung Norden bleiben unberührt. Abweichende Abfahrtszeiten nach Gmünd ergeben sich aus Rehnenhof und Laichle. Die Haltestellen in der Karl-​Lüllig-​Straße sind verlegt worden in Willy-​schnek– und Franz-​Konrad-​Straße.